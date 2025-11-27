Segurança

Operação Poço de Lobato
Esquema de sonegação de ICMS em SP fraudava R$ 350 milhões a cada 30 dias: "É um hospital por mês", diz Tarcísio

Grupo alvo de megaoperação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira/SP) teria movimentado R$ 26 bilhões em fraude

