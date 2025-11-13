Advogado de Porto Alegre é alvo de operação contra fraudes no INSS

Escritório fica na Praça Maurício Cardoso, no bairro Moinhos de Vento. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

A nova fase da Operação Sem Desconto, que cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em diversos Estados na manhã desta quinta-feira (13), tem alvo também em Porto Alegre.

Por volta das 8h, três viaturas da Polícia Federal (PF) deixaram a Praça Maurício Cardoso, no bairro Moinhos de Vento, onde funciona um escritório de advocacia.

A informação mais recente dá conta de que, no Rio Grande do Sul, há mais cinco ordens judiciais sendo cumpridas no Rio Grande do Sul.

Um deles se trata de Gilmar Stelo, proprietário do escritório localizado na Praça Maurício Cardoso. Junto às viaturas da PF, escoltado, ele deixou o local em veículo particular, uma Mercedes Benz.

Zero Hora tenta contato com Stelo, mas ainda não teve retorno. O espaço está aberto para manifestações.

Nova fase da operação

A ação é realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal (PF). São investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

Na manhã desta quinta-feira (13), são cumpridos 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares diversas de prisão no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.