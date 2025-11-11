Segurança

Combate ao crime
Notícia

Entenda o PL antifacção, envolto em polêmicas e que pode ser votado pela Câmara nesta quarta

Mudanças propostas pelo deputado Guilherme Derrite sobre texto do governo geraram críticas do Planalto e da Polícia Federal

Mathias Boni

