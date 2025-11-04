Segurança

Medici Umbra
Notícia

Empresário é suspeito de financiar hackers para roubar dados; polícia do RS cumpre mandados em SP e no DF

Investigação começou após descoberta de fraudes contra médicos gaúchos. Operação chega a sua quarta fase nesta terça-feira

Leticia Mendes

