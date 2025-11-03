Em manifestação enviada ao STF, governador do RJ afirma que megaoperação não teve mortes de "pessoas não pertencentes à organização criminosa"

Ministro Alexandre de Moraes, do STF, teve reunião com Castro e cúpula da segurança do RJ. Philippe Lima / Governo do Rio de Janeiro/Divulgação

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, defendeu nesta segunda-feira (3) no Supremo Tribunal Federal (STF) a realização da Operação Contenção, deflagrada na semana passada para cumprir mandados de prisão contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e que deixou mais de 120 mortos.

A manifestação foi enviada ao Supremo após o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo conhecido como ADPF das Favelas, pedir ao governador esclarecimentos sobre a operação. Na manhã desta segunda, Moraes e Castro se reuniram para tratar da questão. A audiência foi realizada no Rio.

Castro afirmou no documento enviado ao Supremo que os confrontos entre policiais e criminosos foram concentrados na região de mata para evitar tiroteios nas proximidades de áreas edificadas e resguardar a integridades dos moradores.

O governador disse que a intervenção policial foi necessária diante de barricadas montadas pelos criminosos em regiões próximas a escolas e postos de saúde.

"A atuação estatal, diante de organizações criminosas de perfil narcoterrorista, constituiu exercício legítimo do poder-dever de proteção da sociedade, concretizando o princípio da legalidade e reafirmando o compromisso das forças de segurança pública com a legalidade, a transparência e a proteção dos direitos humanos, em estrita observância ao Estado Democrático de Direito e à defesa da vida", afirmou Castro.

Segundo o g1, a ação aconteceu após um ano de investigações e 60 dias de planejamento. No relatório encaminhado ao STF, o governador argumenta que a operação seguiu critérios de legalidade, necessidade e proporcionalidade.

O documento ainda afirma não houve mortes de "pessoas não pertencentes à organização criminosa" e destaca que os policiais usavam câmeras corporais e agiam sob supervisão das corregedorias e do Ministério Público.