Dupla é presa em operação contra grupo que deletava restrições de veículos e mandados de prisão em sistemas judiciais

Um dos suspeitos foi preso em Viamão. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação integrada entre a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina desarticulou um grupo criminoso responsável por manipular o sistema judicial e resultou na prisão de dois homens na manhã desta quarta-feira (26). Um dos presos, de 29 anos, foi detido em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. O outro, foi detido no Rio de Janeiro, capital.

Além dos mandados de prisão, foram cumpridos dois de busca e apreensão. Dois aparelhos celulares foram apreendidos.

A investigação apurou que um esquema sofisticado fraudava acessos aos sistemas usados pela Justiça como SISBAJUD, ferramenta de bloqueio e transferência de valores ligados a processos judiciais, o Renajud, que facilita bloqueios e restrições de veículos e o BNMP, que centraliza e organiza medidas penais, prisões e situações no sistema carcerário. Foi comprovado que o grupo realizava ações como:

Retirada mandados de prisão do sistema;

Desbloqueio ilegal de contas judiciais;

Remoção de restrições judiciais de veículos;

Alteração de dados cadastrais junto à Receita Federal;

Uso indevido de credenciais de magistrados e servidores públicos.

Aqui no Rio Grande do Sul os criminosos conseguir obter o usuário e senha da conta Gov de uma juíza federal. Conforme a delegada Luciane Bertoletti, da 3° Delegacia de Canoas, que deu apoio a ação comandada pela polícia de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, foram pelo menos 40 alterações de processos no Brasil inteiro.

— Já confirmamos que o grupo retirou restrição de dezenas de veículos e retirou do sistema mandados de prisão, inclusive de membros de facção criminosa com abrangência nacional.

O homem, de 29 anos, preso nesta manhã em Viamão, foi apontado pela investigação como o responsável por "resetar" as senhas, ou seja, alterar para que os demais membros acessassem o sistema da justiça. Os criminosos conseguiam os dados através de vazamentos que estão sendo investigados, também.

Além da retirada dos mandados de prisão, com a alteração das restrições de veículos com restrições judiciais, os criminosos conseguiam comercializar os automóveis.

A operação desta quarta-feira é uma continuidade da ação deflagrada no mês passado que prendeu cinco pessoas em Dois Irmãos, Sapiranga, Portão e Rolante. Foi constatado que o mesmo grupo havia hackeado a senha de um magistrado de Santa Catarina, e cometido os mesmos crimes que desencadeou os mandados cumpridos hoje e a prisão de mais dois integrantes da quadrilha.