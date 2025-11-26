Segurança

Esquema sofisticado
Notícia

Dupla é presa em operação contra grupo que deletava restrições de veículos e mandados de prisão em sistemas judiciais

Um homem foi preso em Viamão, na Região Metropolitana, e outro no Rio de Janeiro; o gaúcho seria o responsável por alterar as senhas obtidas pelo bando

Tiago Bitencourt

