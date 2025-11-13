Segurança

Feminicídio
Notícia

Dupla é condenada por matar adolescente e atirar em grávida em Canoas

Crime ocorreu em fevereiro de 2021 no bairro Guajuviras; apesar da violência contra as duas jovens, os crimes foram motivados por ciúme

Vinicius Coimbra

