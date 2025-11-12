Advogado é morto a tiros após discussão no centro de Porto Alegre

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), uma delas em estado grave. Alberi Neto / Agência RBS

Um advogado de 25 anos morreu com um tiro no abdômen, após uma discussão terminar em um ataque a tiros na madrugada desta quarta-feira (12) na Rua Demétrio Ribeiro, no centro de Porto Alegre. Outro homem, também advogado e ex-policial militar, ficou ferido com um tiro na perna e está internado no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

De acordo com informações preliminares da Brigada Militar, dois amigos estavam bebendo no local quando um terceiro homem percebeu que um deles estava armado.

Ele teria entrado em luta corporal para tentar desarmar o indivíduo e, durante a confusão, efetuou disparos contra os dois.