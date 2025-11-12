Dinheiro "lavado": operação apreende cédulas secando em varal em SC

Conforme a Polícia Civil, as notas de dinheiro eram lavadas pelos criminosos devido ao mofo acumulado nas cédulas. Polícia Civil / Divulgação

Foram encontrados R$ 400 mil em dinheiro secando em varal em uma operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em Joinville, Santa Catarina, nesta terça-feira (11). Além das cédulas, foram apreendidas armas e veículos. Um homem de 22 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo.

Conforme a Polícia Civil, as notas de dinheiro eram lavadas pelos criminosos devido ao mofo acumulado nas cédulas, que ficavam escondidas por muito tempo.

— Algumas notas estavam sendo higienizadas pelo grupo para posterior colocação no comércio — afirmou o delegado Régis Stang.

O que foi a operação Rescaldo

A Polícia Civil estima que o grupo investigado tenha movimentado mais de R$ 10 milhões na compra de imóveis e veículos em Santa Catarina e no Paraná.

Durante a operação, foram apreendidos:

mais de R$ 400 mil em espécie

uma pistola

um revólver

veículos