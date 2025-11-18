Derrite recua em pontos do PL antifacção e apresenta quinta versão do texto

Derrite pediu licença do cargo de secretário de Segurança Pública de SP para ser relator do PL antifacção. Marina Ramos / Câmara dos Deputados

Relator do projeto de lei antifacção, Guilherme Derrite (PP-SP) apresentou a quinta versão do texto nesta terça-feira (18). Uma das principais alterações é a preservação de recursos da Polícia Federal, conforme o Broadcast Estadão.

Anteriormente, o projeto propunha que a alienação de bens apreendidos em ações contra o crime organizado só poderia ocorrer após o trânsito em julgado dos processos. O texto também enfraquecia o poder de atuação da Receita Federal, que não poderia mais apreender mercadorias e declarar o perdimento de contrabandos.

Na versão apresentada para lideranças do centrão, nesta terça-feira, na Residência Oficial da Câmara dos Deputados, o texto recua em ambos os pontos. Derrite propõe que o perdimento de bens seja imediato, ainda na fase de inquérito da polícia.

As medidas anteriores eram alvo de críticas. Auditores e delegados apontavam que as diretrizes poderiam inviabilizar novas operações como a Carbono Oculto, que atacou o coração financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo.

Derrite se reuniu com deputados do MDB, Republicanos, União Brasil, Podemos e PP. Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues criticou a tramitação do projeto: