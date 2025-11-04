Segurança

Comprova
Notícia

Decreto de educação inclusiva não prevê fim das APAEs; entenda

Medida prevê integrar estudantes com deficiência ao sistema regular de ensino, mas eles não serão obrigados a deixar escolas especializadas, diferentemente do que sugerem posts nas redes sociais

Projeto Comprova

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS