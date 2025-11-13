Segurança

Megaoperação
Notícia

Decapitação e tiro a curta distância: MP relata ao STF lesões atípicas em operação que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro

Outros corpos estavam com lesões internas e externas, provocadas por tiros de fuzil

Agência Brasil

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS