Criminosos usam carro para arrombar loja em Novo Hamburgo; caso igual foi registrado em Porto Alegre; veja vídeo

Carro foi usado para arrombar loja em Novo Hamburgo na madrugada desta quinta-feira (20). Max Pacheco / Arquivo pessoal

Câmeras de segurança de uma loja de celulares em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, registraram o momento em que criminosos usaram um carro para arrombar o estabelecimento e roubar produtos na madrugada desta quinta-feira (20).

Nas imagens, é possível ver o momento em que um trio de assaltantes se aproxima da entrada do estabelecimento e um dos criminosos quebra as janelas da porta de entrada da loja. Em seguida, aparece o carro, que é usado para destruir a porta e invadir o interior do espaço, dando acesso aos outros bandidos.

Assista a vídeo do arrombamento em Novo Hamburgo:

O registro mostra procedimento praticamente idêntico ao registrado na cidade vizinha de Porto Alegre um dia antes (veja vídeo ao final). Um grupo criminoso usou o carro para arrombar uma loja de roupas destruindo o portão de marcha ré. No caso de Porto Alegre, o prejuízo foi de, no mínimo, R$ 20 mil, segundo o empresário. Não há informações se a polícia investiga a semelhança entre os dois casos.

BM encontrou o carro usado no crime

As imagens de Novo Hamburgo mostram o momento em que eles entram no local, recolhem produtos e fogem no carro. Um deles vestia uma touca ninja, outro estava de capuz e o último vestia um boné. O motorista não aparece nas imagens.

A Brigada Militar (BM) encontrou o carro usado no crime na Rua Capitão Rodrigo Cambará, no bairro Vila Nova. Ele estava abandonado. Dentro do automóvel, os policiais acharam um celular e duas caixas de som que foram furtadas. O veículo estava com a placa adulterada e estava em situação de furto ou roubo.

O proprietário da loja informou à polícia que foram furtados 15 celulares, 15 frascos de perfume e cinco aparelhos de som. No entanto, o número de produtos furtados pode ser maior.

Os criminosos ainda não foram identificados.

Caso semelhante em Porto Alegre

Criminosos usaram um carro para arrombar o portão de uma loja na Zona Leste de Porto Alegre durante a madrugada de quarta-feira (19). Logo após conseguirem entrar no local, furtaram mercadorias.

Além do prejuízo com os danos materiais da destruição, que o proprietário estima em mais de R$ 20 mil, os criminosos levaram roupas de marcas como Lacoste, Le Coq, Nike e Adidas.

Assista a vídeo do arrombamento em Porto Alegre: