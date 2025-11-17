Segurança

CPI do Crime Organizado terá primeiras oitivas nesta terça, com depoimento de diretor-geral da PF

Ministros e governadores também devem falar em comissão aberta após operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro

Mathias Boni

