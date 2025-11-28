Cozinheiras são presas por desviar merenda de escola pública de Balneário Pinhal

Duas cozinheiras de uma escola pública de Balneário Pinhal, no Litoral Norte, foram presas por desviar alimentos da instituição de ensino.
Conforme a prefeitura, o crime foi observado por meio do sistema de videomonitoramento na quinta-feira (27). Depois, a situação foi informada à Polícia Civil, que localizou as suspeitas na tarde do mesmo dia, no distrito de Magistério.
Com elas, os agentes encontraram produtos utilizados na preparação da merenda escolar – como carnes e pães –, além de lanches prontos que deveriam ser consumidos pelos alunos da escola municipal que não teve o nome divulgado.
Por isso, a dupla recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de peculato – que ocorre quando um servidor se apropria, desvia ou utiliza indevidamente um bem público em razão do cargo.
As duas mulheres, que não tiveram os nomes informados, foram conduzidas à delegacia e ao sistema prisional. Elas trabalhavam na cozinha da escola – uma era contratada e a outra concursada.
Conforme a prefeitura, havia uma desconfiança de furtos de alimentos na instituição, que foi confirmada com as câmeras de videomonitoramento. Ambas foram afastadas das funções e responderão a um processo administrativo disciplinar.
O que diz a prefeitura
Na manhã desta sexta-feira (28), a prefeitura de Balneário Pinha enviou a seguinte nota sobre o assunto:
"O Poder Executivo de Balneário Pinhal lamenta profundamente e repudia com a máxima veemência a conduta das servidoras presas em flagrante desviando alimentos da merenda escolar. Trata-se de um ato socialmente reprovável, que atenta contra o direito e o bem-estar de nossas crianças.
Esclarecemos que a prisão foi resultado de uma ação conjunta, iniciada pela própria Prefeitura, que identificou a irregularidade por meio de seu sistema de videomonitoramento e acionou imediatamente a Polícia Civil.
As servidoras foram afastadas de suas funções e responderão a um rigoroso Processo Administrativo Disciplinar.
A Prefeitura não tolerará qualquer desvio de conduta e reafirma seu compromisso absoluto com a segurança alimentar e o cuidado com os estudantes de nossa rede de ensino."