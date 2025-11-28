Cozinheiras são presas por desviar merenda de escola pública de Balneário Pinhal

Alimentos da escola foram apreendidos pela polícia com a dupla. Polícia Civil / Divulgação

Duas cozinheiras de uma escola pública de Balneário Pinhal, no Litoral Norte, foram presas por desviar alimentos da instituição de ensino.

Conforme a prefeitura, o crime foi observado por meio do sistema de videomonitoramento na quinta-feira (27). Depois, a situação foi informada à Polícia Civil, que localizou as suspeitas na tarde do mesmo dia, no distrito de Magistério.

Com elas, os agentes encontraram produtos utilizados na preparação da merenda escolar – como carnes e pães –, além de lanches prontos que deveriam ser consumidos pelos alunos da escola municipal que não teve o nome divulgado.

Por isso, a dupla recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de peculato – que ocorre quando um servidor se apropria, desvia ou utiliza indevidamente um bem público em razão do cargo.

As duas mulheres, que não tiveram os nomes informados, foram conduzidas à delegacia e ao sistema prisional. Elas trabalhavam na cozinha da escola – uma era contratada e a outra concursada.

Conforme a prefeitura, havia uma desconfiança de furtos de alimentos na instituição, que foi confirmada com as câmeras de videomonitoramento. Ambas foram afastadas das funções e responderão a um processo administrativo disciplinar.

O que diz a prefeitura

Na manhã desta sexta-feira (28), a prefeitura de Balneário Pinha enviou a seguinte nota sobre o assunto:

"O Poder Executivo de Balneário Pinhal lamenta profundamente e repudia com a máxima veemência a conduta das servidoras presas em flagrante desviando alimentos da merenda escolar. Trata-se de um ato socialmente reprovável, que atenta contra o direito e o bem-estar de nossas crianças.

Esclarecemos que a prisão foi resultado de uma ação conjunta, iniciada pela própria Prefeitura, que identificou a irregularidade por meio de seu sistema de videomonitoramento e acionou imediatamente a Polícia Civil.

As servidoras foram afastadas de suas funções e responderão a um rigoroso Processo Administrativo Disciplinar.