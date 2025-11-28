Segurança

Litoral Norte
Notícia

Cozinheiras são presas por desviar merenda de escola pública de Balneário Pinhal

Dupla foi detida em flagrante após ação criminosa ser flagrada por câmeras de videomonitoramento da instituição de ensino

Vinicius Coimbra

