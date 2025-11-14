Corpo de homem é encontrado carbonizado em Viamão

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado no fim da noite desta quinta-feira (31) em Viamão, na Região Metropolitana. A ocorrência foi registrada na Rua Alberto S. Oliveira, no bairro Vila Augusta.
Conforme a Polícia Civil, os primeiros indícios apontam que a vítima já estava morta quando teve o corpo incendiado. A área foi isolada para o trabalho da perícia durante a madrugada.
O caso está sendo investigado como homicídio doloso. A identidade do homem ainda não foi confirmada pelas autoridades. A Polícia Civil apura a motivação e possíveis suspeitos.