Segurança

Vale do Sinos
Notícia

Confronto envolvendo a Brigada Militar termina com morte de um homem em São Leopoldo

Caso aconteceu após policiais serem acionados para averiguar ocorrência de disparos de arma de fogo nos fundos de imóvel

Júlia Ozorio

