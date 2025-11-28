Confronto envolvendo a Brigada Militar termina com morte de um homem em São Leopoldo

Um confronto com a Brigada Militar terminou com a morte de um homem, de 27 anos, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, nesta quinta-feira (27).

O caso aconteceu após policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) serem acionados para averiguar uma ocorrência de disparos de arma de fogo nos fundos de um imóvel do bairro Campestre.

Segundo a Brigada Militar, quando os policias ingressaram no endereço, foram recebidos a tiros, dando início ao confronto.

"Ao chegarem ao local, houve confronto direto com a guarnição, que respondeu à injusta agressão", afirmou a corporação em nota.

Durante a troca de tiros, o homem de 27 anos foi alvejado. A BM acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito no local.

Um cerco foi realizado por equipes de apoio na residência, localizando outros dois suspeitos. Um homem de 34 anos foi preso em flagrante e um adolescente, de 17, foi apreendido. As identidades não foram relevadas.