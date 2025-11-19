Como o PL antifacção pode impactar o combate ao crime organizado no RS? Autoridades e especialistas opinam

Hugo Motta (E) comandou a votação do projeto que tem como relator Guilherme Derrite (D). Kayo Magalhaes / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira (18) o texto do projeto de lei 5582/25, popularmente conhecido como PL antifacção. A votação ocorreu em plenário, e a aprovação recebeu 370 votos favoráveis e 110 contrários.

O projeto de lei traz diversas inovações legislativas e procedimentais, que têm por objetivo endurecer o combate ao crime organizado em todo o país. Antes de entrar em vigor, entretanto, o PL deve ser também aprovado no Senado e ainda receber a sanção presidencial. No Senado, o relator será o senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

Inicialmente, o projeto foi enviado ao Congresso pelo governo federal, mas o Planalto ficou insatisfeito com a série de mudanças promovidas pelo relator, deputado Guilherme Derrite (PP-SP). Na votação de terça, os governistas tentaram adiar a aprovação, o que foi rejeitado.

Caso o projeto de lei seja efetivamente aprovado em todas as instâncias necessárias, terá validade em todo o território nacional e impactará o combate ao crime organizado em todos os Estados — inclusive o Rio Grande do Sul, que nos últimos anos vem apresentando resultados positivos na área da segurança pública.

Zero Hora ouviu autoridades e especialistas — o secretário da Segurança, Mário Ikeda; o delegado Mario Souza; e o pesquisador Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo — para entender o eventual impacto da legislação na segurança do Estado.

Presença de facções

Apesar de terem atuação na maioria dos Estados brasileiros, as principais facções criminosas nacionais, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), não têm presença relevante no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, o Estado sofre com a atuação de outros grupos criminosos.

— Temos essa especificidade aqui, não há a presença das facções hegemônicas do país, mas há atuação dos grupos faccionados locais e, no geral, com as devidas proporções, o combate ao crime organizado é muito similar. Em uma primeira análise, o projeto apresenta alguns pontos positivos que podem, sim, reforçar o combate ao crime organizado e à atuação das facções no Estado — destaca o delegado Mario Souza, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Para o diretor da DHPP, são três os principais aprimoramentos que o texto aprovado do projeto de lei pode acrescentar à atuação policial no Estado.

— O endurecimento das penas, principalmente direcionado às lideranças das facções, é algo extremamente positivo, pois as lideranças precisam de maior responsabilização, já que têm maior capacidade de fomentar a atividade criminosa. A criação de um banco de dados nacional, com o compartilhamento de informações sobre as organizações criminosas, também é algo benéfico, assim como os elementos que possibilitam enfrentar as operações econômicas das facções, porque, para combater o crime organizado, é preciso asfixiar financeiramente essas organizações — reforça o delegado Mario Souza.

Mario Souza, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil. Leticia Mendes / Agencia RBS

Neste ponto, Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, professor da Escola de Direito da PUCRS e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, concorda que o projeto aprovado na Câmara pode trazer benefícios no combate ao crime organizado.

— Embora não tenhamos a hegemonia de grandes facções nacionais, o Estado apresenta um cenário muito característico de fragmentação criminal com forte capacidade econômica, em que grupos locais mantêm vínculos mais flexíveis com organizações maiores, mas atuam com autonomia na gestão de mercados ilícitos e, principalmente, na lavagem de dinheiro por meio de negócios formais.

Entre esses negócios, o especialista menciona postos de combustível, transportadoras, pequenos mercados, empresas de segurança, depósitos e empreendimentos imobiliários.

— O projeto aprovado tem mérito, pois amplia a possibilidade de bloqueio e sequestro de bens de forma cautelar e prevê mecanismos de confisco ampliado que podem atingir bens incompatíveis com a renda declarada, inclusive antes da condenação definitiva. Ou seja, o PL cria instrumentos que, em tese, podem ajudar a descapitalizar facções locais que atuam com fachadas empresariais — complementa o pesquisador.

Ponderações

Por outro lado, o professor Ghiringhelli de Azevedo aponta algumas ponderações em relação à versão final do PL aprovada na Câmara. Para o jurista, o aumento do encarceramento, que deve ser fomentado caso o projeto entre em vigor, pode, se não for bem manejado, aumentar a influência das facções sobre os encarcerados, pois a atuação destes grupos está muito ligada à sua presença nos presídios.

— Não há hegemonia de facções nacionais, mas sim um ecossistema fragmentado de organizações locais, que disputam mercados ilícitos e utilizam o sistema prisional como espaço de recrutamento e gestão. Nos últimos anos, o Estado tem buscado qualificar sua execução penal, com esforços de separação carcerária e fortalecimento de políticas de reintegração. Entretanto, o sistema já opera acima do limite, com déficit de vagas e pressão permanente sobre presídios regionais — ressalta Azevedo.

O professor acrescenta que a aprovação do texto sem alterações no Senado "tenderá a ampliar dramaticamente o encarceramento em regime fechado, sem medidas que limitem o fortalecimento das facções intramuros".

— Em vez de reduzir sua influência, o risco é criar mais massa carcerária disponível para cooptação, sem infraestrutura para dissociar comando, lideranças e base. Para o Rio Grande do Sul, isso pode significar o oposto do combate ao crime organizado, com mais jovens presos por longos períodos e um sistema prisional mais funcional às facções, não menos — acrescenta Azevedo.

Encarceramento pode fortalecer facções, aponta professor. Jefferson Botega / Agencia RBS

SSP também comenta aprovação do PL

Em texto enviado à reportagem, o secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Mário Ikeda, comentou o texto do projeto aprovado. Para o titular da SSP, "a versão final do PL aprovado parece uma evolução importante para o enfrentamento ao crime organizado no Brasil, já que há muito tempo o país requer um aprimoramento da legislação penal e processual penal".

Para o secretário, um dos avanços se dá no enfrentamento da dimensão financeira do crime organizado.

"As ferramentas, se bem utilizadas, darão mais robustez à descapitalização dos criminosos", afirma o secretário.

Ikeda mencionou ainda o trecho que trata da tipificação de ações que implicam na dominação sociopolítica de territórios por parte de criminosos.

"É um problema grave, e o PL abre espaço para responsabilizar criminalmente aqueles que oprimem milhões de pessoas em comunidades Brasil afora, e as elevadas penas cominadas aos integrantes de organizações criminosas também deverão ter um efeito dissuasório. Havendo uma execução penal com rigor proporcional ao mal causado, penso que poderemos frear parcela do processo de expansão das organizações criminosas", comenta.

Mário Ikeda, secretário da Segurança, diz que projeto traz "evolução importante". Gabriel Centeno / SSP

Em relação ao impacto do projeto no combate ao crime organizado no Rio Grande do Sul, Ikeda acrescenta que, "como um todo, o endurecimento da lei penal ajudará o país inteiro, e o RS não será exceção".

Apesar de destacar o que considera como pontos positivos no projeto, o secretário Ikeda também aponta um ponto que demanda maior atenção.

"A única consideração que eu faria no sentido de seguir linha diversa diz respeito à adjetivação 'ultraviolento' dada ao crime organizado. Parto do pressuposto de que, a posteriori, isso poderá se traduzir em dificuldades, notadamente na instrução dos processos criminais. Mas, como qualquer diploma legal, esse PL, caso convertido em lei, irá requerer profunda análise e interpretação. Rogo que a doutrina e a jurisprudência cheguem a bom termo em relação ao tópico, sem afrouxar as repercussões possíveis de serem extraídas da legislação", destaca o secretário.

Principais pontos aprovados no PL antifacção:

Fonte: Agência Brasil

Penas de até 40 anos e menor progressão

O texto aumenta as penas para membros de facção ou milícia para 20 a 40 anos, podendo chegar a 66 anos para os líderes das organizações criminosas.

O substitutivo também aumenta em 85% da pena o tempo necessário para progressão de regime. Ficam proibidas graça, anistia, indulto ou liberdade condicional para membros dessas organizações.

Organização ultraviolenta

O projeto traz a definição de organização criminosa ultraviolenta, apesar das críticas que apontaram que a criação de um novo tipo criminal poderia gerar um caos jurídico nos processos judiciais que tendem a beneficiar os criminosos.

Sobre audiência de custódia e julgamento de homicídios cometidos por membros de facção criminosa, o projeto prevê que as audiências de custódia sejam realizadas, "em regra, por videoconferência, salvo decisão judicial fundamentada em sentido contrário".

Os homicídios cometidos por facções serão julgados, no primeiro grau de jurisdição, por um colegiado e não por um tribunal do júri.

Autonomia do MP

O texto prevê a participação do Ministério Público nos casos de forças-tarefas que investiguem facções, por meio de Procedimentos Investigatórios Criminais liderados por Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Criação do banco de dados nacional

O projeto aprovado tem por objetivo estabelecer um Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas, Paramilitares ou Milícias Privadas. O principal intuito da medida é manter uma base unificada de informações, acessível em todo o país, em relação aos integrantes de facções criminosas.

Bloqueio de bens e restrição de benefícios

O texto autoriza o bloqueio de todos os tipos de bens, inclusive criptomoedas e cotas societárias, ainda na fase de investigação, por decisão judicial ou a pedido do Ministério Público. Também proíbe concessão de anistia, graça, indulto, fiança e liberdade condicional a integrantes de organizações criminosas.

Destinação de recursos de bens apreendidos