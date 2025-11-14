Segurança

Cliente enganado por revenda investigada por estelionato diz ter perdido R$ 40 mil: "Minha dívida agora só aumentou"

Iron Motorcycles é suspeita de se apropriar de vendas consignadas de clientes através de procurações; ao menos sete pessoas já procuraram a polícia

Guilherme Milman

