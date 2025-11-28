Segurança

Parceria criminosa
Notícia

Cinco policiais são presos por suspeita de crimes durante a megaoperação contra o Comando Vermelho no RJ

Corregedoria-Geral da PM diz que análise de imagens de câmeras acopladas aos oficias aponta irregularidades. Fuzis teriam sido furtados

Agência Brasil

