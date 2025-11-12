Chefes do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais

Medida é forma de reduzir o risco de retaliações após operação que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Sete homens apontados como chefes do Comando Vermelho começaram a ser transferidos de Bangu 1, no Rio de Janeiro, para presídios federais de segurança máxima nesta quarta-feira (12). O grupo é escoltado até a Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, por 40 agentes do Grupamento de Intervenção Tática (GIT).

O pedido de transferência partiu do governo do Rio de Janeiro, logo após a megaoperação contra a facção criminosa que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão no dia 28 de outubro. As informações são do g1.

O Ministério da Justiça e a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro argumentam que o Comando Vermelho pode promover novos ataques em retaliação à megaoperação caso a cúpula continue em presídios estaduais. Eles seriam responsáveis por comandar os passos da facção de dentro das cadeias.

Quem são os presos transferidos