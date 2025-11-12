Segurança

Cúpula do crime organizado
Notícia

Chefes do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais

Com forte escolta, grupo com sete homens deixou Bangu 1, no Rio, e foi levado até a Base Aérea do Galeão

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS