Chefes do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais

Sete homens apontados como chefes do Comando Vermelho começaram a ser transferidos de Bangu 1, no Rio de Janeiro, para presídios federais de segurança máxima nesta quarta-feira (12). O grupo é escoltado até a Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, por 40 agentes do Grupamento de Intervenção Tática (GIT).
O pedido de transferência partiu do governo do Rio de Janeiro, logo após a megaoperação contra a facção criminosa que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão no dia 28 de outubro. As informações são do g1.
O Ministério da Justiça e a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro argumentam que o Comando Vermelho pode promover novos ataques em retaliação à megaoperação caso a cúpula continue em presídios estaduais. Eles seriam responsáveis por comandar os passos da facção de dentro das cadeias.
Quem são os presos transferidos
- Roberto de Souza Brito, o Irmão Metralha - atua no Complexo do Alemão;
- Arnaldo da Silva Dias, o Naldinho - Responsável pela "caixinha" do CV, atua em Resende
- Alexander de Jesus Carlos, o Choque ou Coroa - Traficante do Complexo do Alemão;
- Marco Antônio Pereira Firmino, o My Thor - Do Morro Santo Amaro e integra a comissão da facção;
- Fabrício de Melo de Jesus, o Bicinho - de Volta Redonda e integra a comissão da facção.
- Carlos Vinícius Lírio da Silva, o Cabeça - Da comunidade do Sabão, em Niterói.
- Eliezer Miranda Joaquim, o Criam - Chefe na Baixada Fluminense.