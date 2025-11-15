Caso Leandro Lo: júri absolve PM que baleou e matou campeão de jiu-jítsu em São Paulo

O crime ocorreu durante um show no Clube Sírio, na Zona Sul da capital, em agosto de 2022. @leandrolojj / Reprodução/ Instagram

Após três dias de julgamento, o júri popular absolveu o policial militar Henrique Velozo, acusado de matar o campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo. O veredito foi lido nesta sexta-feira (14).

O lutador morreu durante um show no Clube Sírio, na zona sul da capital paulista, em agosto de 2022. Lo foi atingido por um disparo na cabeça e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Velozo se apresentou à Corregedoria e estava preso no presídio militar Romão Gomes desde então.

O julgamento começou na quarta-feira (12), no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. As informações são do g1.

A defesa sustentou que o policial agiu em legítima defesa, tese aceita pelos jurados. Pelo menos quatro dos sete integrantes do conselho de sentença votaram pela absolvição. A decisão foi confirmada pela juíza Fernanda Jacomini, da 1ª Vara do Júri.

Segundo apuração, a Justiça já expediu o alvará de soltura do PM, que deve deixar o presídio nos próximos dias — sem data definida.

— A Justiça prevaleceu e o arbítrio foi afastado — declarou o advogado Cláudio Dalledone Jr.

LEIA TAMBÉM MP pede mais investigações sobre morte de homem em surto durante ação da Brigada Militar em Porto Alegre

O Ministério Público havia denunciado Velozo por homicídio triplamente qualificado, com expectativa de pena superior a 20 anos. Ao longo do processo, foram ouvidas nove testemunhas e o próprio acusado. O caso teve audiências adiadas em 2025 por decisões judiciais e discussões entre acusação e defesa.