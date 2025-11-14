Segurança

"Desvios de conduta"
Caso Gabriel: policiais réus por assassinato de jovem no RS são excluídos da BM, decide Corregedoria

Em 2022, o jovem, de 18 anos, foi encontrado morto em um açude, em São Gabriel. Segundo a denúncia, ele teria sido abordado por policiais e agredido por um deles

Duda Romagna

