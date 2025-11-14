Caso Gabriel: policiais réus por assassinato de jovem no RS são excluídos da BM, decide Corregedoria

Corpo de Gabriel Marques Cavalheiro foi encontrado morto dentro de um açude em agosto de 2022. Arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

A Corregedoria-Geral da Brigada Militar decidiu pela exclusão de três policiais do quadro da corporação após a conclusão do Conselho de Disciplina. Os soldados Cléber Renato Ramos de Lima e Raul Veras Pedroso, e o segundo-sargento Arleu Júnior Cardoso Jacobsen respondem pela morte de Gabriel Marques Cavalheiro, em 2022.

De acordo com a BM, o comandante-geral entendeu que "as condutas os tornaram incapazes de permanecer nas fileiras da Instituição". As defesas dos três réus informaram que devem entrar com recurso que, no caso de militares, deve ser direcionado ao governador do Estado. Veja abaixo a nota da defesa dos soldados.

"A Brigada Militar não tolera desvios de conduta e reitera seu compromisso histórico de servir e proteger a comunidade gaúcha, fortalecendo seus mecanismos de controle interno e a responsabilidade de cada um de seus integrantes", diz a nota da corporação.

O jovem, de 18 anos, foi encontrado morto em um açude, na localidade de Lava Pé, em São Gabriel. Segundo a denúncia, momentos antes, ele teria sido abordado por policiais e agredido por um deles com golpes de cassetete na região cervical. A abordagem foi gravada em vídeo.

Os três policiais serão julgados pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Eles estão presos desde a época do crime.

Relembre o caso

Gabriel Marques Cavalheiro se mudou de Guaíba, onde morava com os pais, para São Gabriel, onde iria prestar o serviço militar obrigatório. O jovem estava hospedado na casa de um tio, mas a irmã também morava na cidade.

Ele desapareceu no dia 12 de agosto, após ser abordado por três policiais militares na Avenida Sete de Setembro. Uma vizinha da casa em que ele estava hospedado chamou a polícia porque, segundo ela, o jovem estaria forçando o portão que dá para o pátio em frente ao imóvel.

Os policiais teriam agredido Gabriel, que foi imobilizado e levado para dentro de uma viatura militar. Testemunhas disseram que ele foi atingido por "pelo menos dois ou três golpes de cassete". Essa foi a última vez que Gabriel teria sido visto com vida.

O corpo de Gabriel foi localizado uma semana depois do desaparecimento, submerso em um açude na localidade. No mesmo dia, três PMs suspeitos do assassinato foram presos. As defesas alegaram a inocência dos policiais.

O que diz a defesa dos soldados