Caso Débora: anulado júri de homem condenado por matar ex-companheira personal trainer e deixar corpo em calçada no RS

Vítima foi encontrada morta no dia 26 de janeiro de 2024, em frente à casa dos pais, em Montenegro. Em abril deste ano, Alexsandro Alves Gunsch, foi condenado a 26 anos e 8 meses de prisão

Pedro Trindade

