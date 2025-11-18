Caso de homem em surto morto pela BM expõe conflito de versões entre familiares e Polícia Civil sobre condução do inquérito

Homem em surto foi baleado em casa após família chamar polícia para contê-lo. Reprodução / Reprodução

O caso da morte de Herick Vargas, 29 anos, baleado por policiais militares no dia 15 de setembro no bairro Santa Fé, zona norte de Porto Alegre, gerou um conflito de versões entre familiares e a Polícia Civil sobre a condução do inquérito. Em entrevista à Rádio Gaúcha, nesta terça-feira (18), a mãe de Herick, Evolmara Vargas, afirmou que não foi formalmente ouvida no inquérito, mesmo estando no local dos fatos.

A família acionou a Brigada Militar (BM) durante um surto de Herick, que fazia tratamento psiquiátrico e teve uma recaída com uso de drogas. A Polícia Civil concluiu o inquérito apontando que os policiais agiram em legítima defesa, mesmo entendimento da Corregedoria da BM.

Procurada, a Polícia Civil nega que não tenha ouvido a mãe de Herick. Segundo o delegado Thiago Zaidan, titular da delegacia que conduziu o inquérito, Evolmara foi ouvida ainda no dia da morte do filho por uma equipe da 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

— A mãe do Herick foi ouvida ainda no dia do fato pela equipe do DHPP. Mesmo assim, em duas outras oportunidades, tentamos marcar novas oitivas dela, mas nos foi apresentado atestado médico em razão de sua condição psicológica — disse o delegado.

Já o advogado Neemias Sanches, que representa a família, alega que a mulher se apresentou para testemunhar após período de atestado médico e recuperação psicológica, mas a polícia decidiu concluir o inquérito sem ouvi-la. Evolmara, agora, deve prestar depoimento como testemunha após determinação de novas diligências por parte do Ministério Público.

OAB foi acionada

A mãe de Herick Vargas foi intimada a prestar um depoimento formal à Polícia Civil no dia 24 de setembro, nove dias após a morte do filho. No inquérito, foram ouvidas formalmente a avó e uma tia de Herick, no dia 14 de outubro.

Conforme o delegado Thiago Zaidan, a mesma data em que a tia e a avó prestaram depoimento foi oferecida à mãe, que teria decidido não comparecer. A conclusão do inquérito se deu por respeito aos prazos processuais.

— Ela já tinha sido ouvida, tem as câmeras do fato. Tinha a tia que estava no local, a avó. Um novo depoimento seria mais para uma questão sentimental da mãe — diz o delegado.

Na intimação, a mensagem enviada por uma inspetora da 3ª DHPP informou que, caso a mãe não comparecesse, sem justificativa, para depoimento na condição de testemunha, "a lei permitiria condução, se necessário". E salientou que "o ato de depor como testemunha não é acompanhado de advogado, somente se o delegado achar pertinente".

A orientação chamou a atenção da defesa, que decidiu formalizar um "pedido de providência" junto à Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas na seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), instrumento utilizado por advogados para pedir apoio da entidade em possíveis casos de violações de prerrogativas profissionais.

Sobre a presença de advogado no depoimento da mãe, o delegado afirma que a presença do defensor "é sempre muito bem-vinda na delegacia". Porém, Zaidan salienta que a obrigatoriedade de aceitar um advogado para atos que já estão documentados no inquérito é exclusiva em caso de pessoas investigadas, e não testemunhas, como era o caso da mãe.