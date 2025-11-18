Segurança

Herick Vargas
Notícia

Caso de homem em surto morto pela BM expõe conflito de versões entre familiares e Polícia Civil sobre condução do inquérito

Mãe afirma que não foi ouvida formalmente durante investigação da conduta dos policiais militares, mas delegacia nega

Paulo Rocha

