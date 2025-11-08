Mãe e padrasto são presos em flagrante por suspeita de tortura contra duas crianças no Vale do Sinos

Um casal foi preso em flagrante por suspeita de torturar e maltratar duas crianças, em Portão, no Vale do Sinos. A mãe, de 27 anos, e o padrasto, de 26 anos, foram detidos na quinta-feira (6). Uma denúncia citou que as agressões seriam constantes contra as duas vítimas.

O caso veio à tona nesta semana após uma escola acionar o Conselho Tutelar do município. A vítima de sete anos teria reclamado de dor no colégio e foi constatado que ela estava com hematomas em diversas partes do corpo, inclusive na cabeça.

A criança relatou aos conselheiros que foi agredida pelo padrasto com um pedaço de madeira por ter quebrado um prato enquanto lavava a louça, segundo a Polícia Civil. A vítima também disse que seria obrigada a ficar em silêncio enquanto apanhava, caso ela chorasse, apanharia mais.

A criança relatou também, de acordo com o boletim de ocorrência, que já havia sido agredida a pauladas outras quatro vezes. Ela também afirmou que o irmão, de apenas dois anos, apanhava do padrasto com um relho.

Conforme a vítima, a mãe presenciou todas as agressões, mas não teria agido para defender os filhos.