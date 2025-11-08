Segurança

Maus-tratos 
Notícia

Mãe e padrasto são presos em flagrante por suspeita de tortura contra duas crianças no Vale do Sinos

Vítimas de sete e dois anos de idade seriam agredidas com pauladas, segundo a Polícia Civil

Beatriz Coan

