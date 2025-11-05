Carros do humorista Nego Di, avaliados em R$ 500 mil, vão a leilão nesta quarta-feira; veja como participar

Range Rover Velar foi avaliada em R$ 263.268,00. Trevisan Leilões / Divulgação

O primeiro leilão de dois veículos de luxo pertencentes ao humorista e influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, acontece nesta quarta-feira (5). O valor total dos bens é de R$ 508.851,90, conforme avaliação realizada em agosto de 2025.

A medida, determinada pela Justiça do Rio Grande do Sul, faz parte de uma ação de alienação antecipada de bens apreendidos em processo contra o influenciador digital.

A reportagem apurou que a medida está ligada a uma ação que investiga crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso, envolvendo um esquema de rifas virtuais.

A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) para mais detalhes. Segundo nota, "a finalidade, de acordo com o Juízo, é preservar o valor dos bens, uma vez que é notória a desvalorização dos veículos decorrente do trâmite processual, sofrendo a depreciação natural do tempo e, também, da precariedade da manutenção". (confira a íntegra abaixo)

A defesa de Dilson não respondeu até a publicação desta reportagem.

Como funciona o leilão

O leilão acontece às 14h, de forma online, por meio da plataforma Trevisan Leilões. Para participar, é necessário fazer um cadastro prévio no site.

A venda será feita em duas etapas:

Primeiro leilão (nesta quarta-feira): os veículos serão ofertados pelo valor da avaliação, que já está 10% abaixo da tabela FIPE; Segundo leilão (12/11): caso não haja comprador na primeira etapa, os bens poderão ser arrematados por até 80% do valor da avaliação.

Em ambas as etapas, é possível fazer proposta de parcelamento, mas ela deve ser enviada antes do início do leilão. Se houver alguém disposto a pagar à vista, essa pessoa terá preferência na compra.

Os veículos

RAM Classic Laramie custa R$ 245.583,90. Trevisan Leilões / Divulgação

Lote 1

Modelo: RAM Classic Laramie

Ano: 2022

Blindagem: Nível III-A

Placa: JBQ1B79

Avaliação: R$ 245.583,90

Parcelamento: Entrada de R$ 61.400,00 + 30 parcelas mensais de R$ 6.140,00 (corrigidas pelo IPCA)

Lote 2

Modelo: Range Rover Velar 2.0 P250 R-Dynamic SE

Ano: 2018

Cor: Branca

Placa: QJA6I35

Avaliação: R$ 263.268,00

Parcelamento: Entrada de R$ 65.817,00 + 30 parcelas mensais de R$ 6.582,00 (corrigidas pelo IPCA)

Detalhes dos leilões podem ser conferidos diretamente na plataforma oficial.

Suposto esquema de fraude em rifas

Nego Di e sua companheira, Gabriela Vicente de Sousa, respondem por envolvimento em um suposto esquema de fraude em rifas virtuais, que teria movimentado mais de R$ 2,5 milhões de forma ilícita.

O caso central envolve uma rifa de um Porsche avaliado em mais de R$ 500 mil, cuja suposta vencedora, de acordo com o Ministério Público, não existe.

A denúncia aponta que o influenciador teria fraudado o sorteio, adquirindo o número premiado e transferindo o veículo antes mesmo da conclusão da rifa.

Em vídeo, Nego Di aparece tentando contatar a ganhadora, mas o número de telefone utilizado já constava em 10 cartões de contato, o que levantou suspeitas de que a vencedora seria uma personagem fictícia criada para legitimar o sorteio.

O MP também sustenta que os valores arrecadados teriam sido desviados por meio de contas de terceiros e empresas, em um esquema para mascarar a origem ilícita dos recursos.

Caso de loja virtual

Em outro caso, o humorista foi condenado em um processo de estelionato por não entregar produtos vendidos por uma loja virtual da qual era sócio.

Loja virtual “Tadizuera”: Em junho deste ano, Nego Di e o sócio Anderson Bonetti foram condenados em primeira instância a 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por estelionato. A investigação aponta que os clientes tiveram prejuízo com a venda de produtos eletrônicos a preços abaixo do mercado, sem entrega dos itens.

Apesar da condenação, Nego Di está em liberdade provisória desde novembro de 2024, após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, como proibição de uso de redes sociais, recolhimento de passaporte e comparecimento periódico em juízo. A Justiça também autorizou que ele continue residindo em Florianópolis, Santa Catarina, onde já vivia antes da prisão.

Além disso, Nego Di foi alvo de sanções judiciais por divulgar informações falsas sobre as enchentes em Canoas e Porto Alegre, sendo obrigado a apagar as publicações e proibido de repetir as afirmações, sob pena de multa de R$ 100 mil.

O que diz o Tribunal de Justiça do RS

"A decisão da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro foi proferida em 19 de julho de 2024. A finalidade, de acordo com o Juízo, é preservar o valor dos bens, uma vez que é notória a desvalorização dos veículos decorrente do trâmite processual, sofrendo a depreciação natural do tempo e, também, da precariedade da manutenção.