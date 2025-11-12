- O motorista que estava na carreta no Rodoanel Mário Covas, na altura do km 44, na região de Itapecerica da Serra (SP), foi retirado do veículo por volta das 9h20min desta quarta-feira (12) após cerca de quatro horas
- O homem foi transferido para um hospital. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele, mas ele estava consciente e conversando, segundo a polícia
- Por volta das 10h05min, o caminhão foi deslocado para a lateral da pista e a suspeita de bomba foi descartada
- A suspeita é de que o motorista tenha sido sequestrado e obrigado a colocar o veículo em uma posição que impedisse o fluxo da via
- A Polícia Civil vai investigar o caso
Tempo real
Notícia
Descartada suspeita de bomba em caminhão que bloqueou o Rodoanel, em São Paulo; acompanhe ao vivo
Motorista foi retirado do veículo após quatro horas, e foi encaminhado para atendimento hospitalar