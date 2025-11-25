Brigada Militar apreende 34 toneladas de drogas e mais de 4 mil armas em 10 meses no RS

Apreensões de maconha representam 96% do volume total. 12º BPM / Divulgação

Um levantamento divulgado nesta segunda-feira (24) pela Brigada Militar mostra que a corporação apreendeu 33,9 toneladas de drogas entre janeiro e outubro de 2025 no Rio Grande do Sul. O volume é composto, principalmente, por maconha (96% do total), além de cocaína e crack. Em todo o ano de 2024, o total havia sido de 14 toneladas.

No mesmo período, mais de 4,3 mil armas de fogo foram confiscadas em ações de policiamento ostensivo, operações regionais e trabalhos conjuntos com outras forças de segurança.

Na comparação com o mesmo recorte do levantamento(11 meses) no ano passado, foram 11 toneladas de drogas apreendidas e 4,5 mil armas retiradas de circulação.

O subcomandante-geral da BM, coronel Douglas da Rosa Soares, afirma que o resultado é consequência da estratégia implementada no último trimestre de 2024, que passou a direcionar esforços para o enfrentamento direto ao tráfico de entorpecentes — crime que provoca um grande número de homicídios.

— A estratégia para enfrentar os homicídios foi atacar o tráfico. Intensificamos a ofensiva nos pontos de venda, e isso ampliou significativamente as apreensões — diz o coronel.

O oficial destaca ainda que a integração das forças policiais e do sistema de Justiça tem garantido prisões mais qualificadas e investigações com maior embasamento.

— As investigações estão mais robustas, com mais elementos de prova. Isso leva a processos mais sólidos e a decisões que mantêm os envolvidos presos por mais tempo — afirma.

Apreensões de armas resultaram em 4,3 mil itens retirados de circulação. 3°BPChoque/Brigada Militar / Divulgação

Segundo o coronel, as operações têm impacto direto sobre a estrutura financeira e bélica das facções.

— Em operações integradas com a Polícia Civil, já tiramos de circulação cerca de 70 fuzis. Isso reduz o poder de fogo dos criminosos e enfraquece financeiramente as organizações — afirma.