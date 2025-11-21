Baleado em ataque, diretor de Esportes de Sentinela do Sul é suspeito de injúria racial contra socorrista do Samu

Tiros foram disparados do lado de fora do Ginásio Municipal de Esportes Laranjão. Prefeitura de Sentinela do Sul / Divulgação

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar suposta injúria racial cometida pelo diretor de Esportes da prefeitura de Sentinela do Sul, cidade distante cerca de 100 km de Porto Alegre, contra um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O investigado é Airton Stein, de acordo com a polícia. O diretor da Secretaria de Turismo, Desporto e Cultura da cidade foi baleado na noite de 14 de novembro durante um ataque a tiros que aconteceu em frente ao Ginásio de Esportes Laranjão, em meio a uma partida do 22º Campeonato Citadino de Futsal de Sentinela do Sul.

— Ele teria dito que não queria ser atendido por um negro, mas, sim, por um branco — conta o delegado Luciano Rodrigues, responsável pela investigação.

A reportagem tenta contato com o investigado. O espaço está aberto para manifestações.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura da cidade, mas não obteve retorno. Na última quarta-feira (19), o Executivo municipal publicou uma nota afirmando que "circulam nas redes sociais notícias de que um servidor do Município teria sido vítima de racismo no desempenho de suas funções. Informamos que o Município não recebeu denúncia sobre os fatos narrados e, se recebida a denúncia, os fatos serão apurados".

Relato de testemunhas

Segundo a Polícia Civil, o alvo do ataque era um motoboy, que foi morto. Um dos tiros atravessou um portão do ginásio e atingiu Stein, que estava dentro do local, pelas costas.

De acordo com testemunhas, quando o Samu chegou para prestar socorro, o diretor teria recusado atendimento porque o servidor era negro.

— Várias testemunhas teriam presenciado a situação. Socorrista não quis registrar ocorrência por medo de represália. No entanto, conforme previsto na legislação, devido à repercussão do caso, a polícia instaurou inquérito. Na segunda (24), serão chamados para prestar depoimento — afirma o delegado.

O diretor foi socorrido, levado a um hospital da cidade e, depois, transferido para Porto Alegre, onde passou por cirurgia e tratamento.