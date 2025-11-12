Advogado é preso em operação contra grupo que ameaçava moradores de condomínio em São Leopoldo

Policiais civis cumpriram mandados no condomínio nesta manhã de quarta-feira. Eduardo Paganella / Agência RBS

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira, um advogado suspeito de integrar um grupo criminoso que atuava dentro do condomínio Villa Germânica, no bairro Santos Dumont, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Ele é um dos oito detidos na operação deflagrada contra a organização, ligada a uma facção que dominava o conjunto habitacional.

Embora a polícia não tenha divulgado os nomes dos presos, a Zero Hora apurou que se trata de André Queiroz Rocha. Segundo a investigação, o advogado chegou a exercer o cargo de síndico do condomínio e mantinha um escritório no local.

Ele teria substituído o síndico anterior, também ligado à facção, após a sua morte, em agosto deste ano. Isso fez com que os moradores se revoltassem, convocando eleições e indicando um síndico profissional. A partir de então, as ameaças aumentaram.

A facção teria assumido o controle do condomínio há pelo menos cinco anos, utilizando as contas do local para lavar dinheiro. Nesse período, os criminosos acumularam uma dívida de cerca de R$ 4 milhões em contas de água não pagas, segundo os investigadores.

As ameaças a moradores e funcionários se intensificaram a partir de agosto, quando ocorreram eleições internas para a escolha de um novo síndico, que não tinha relação com o grupo criminoso.

Além dele, foi preso o dono de uma empresa de vigilância, suspeito de firmar contratos superfaturados com o grupo. Conforme a Polícia Civil, parte do dinheiro obtido nesses acordos era desviada para o tráfico de drogas.

São cumpridos pelo menos 13 mandados de prisão em São Leopoldo, Porto Alegre, Novo Hamburgo e Estância Velha.