Segurança

Crime organizado
Notícia

Advogado é preso em operação contra grupo que ameaçava moradores de condomínio em São Leopoldo

André Queiroz Rocha exerceu o cargo de síndico do conjunto residencial, dominado há cinco anos por facção ligada ao tráfico de drogas

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS