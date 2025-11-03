Segurança

Operação Julieta II
Notícia

Ação combate esquema que teria usado policial penal e psicóloga para levar drogas e celulares a cadeia da Região Metropolitana

Apenada da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, suspeita de comandar a prática criminosa, movimentou mais de R$ 1 milhão em um ano

Vinicius Coimbra

