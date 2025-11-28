Subtenente da PM autorizou furto de peças de carro em megaoperação no RJ, diz Corregedoria

Investigação apura pelo menos dois crimes que teriam sido cometidos pelo policiais militares MAURO PIMENTEL / AFP

A Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu cinco oficiais nesta sexta-feira (28), em operação contra crimes cometidos durante a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, no dia 28 de outubro. A acusação sustenta que os PMs desviaram um fuzil para revender aos criminosos e furtaram peças de uma caminhonete.

Na acusação, o órgão fiscalizador indica que um subtenente concordou com o desmanche de um veículo para o furto de peças em meio à operação. A prisão dos oficiais foi solicitada após a análise de imagens de câmeras corporais dos policiais. As informações são do g1.

— A hora é essa — diz o subtenente Marcelo Luiz do Amaral ao sargento Eduardo de Oliveira Coutinho.

As imagens mostram que, após a autorização, Coutinho retirou a tampa de cobertura do motor, o farol dianteiro e capas de retrovisores de uma Fiat Toro. As peças foram levadas para uma viatura da polícia.

Gravações antes do desmanche também indicam que Coutinho já havia citado um possível furto de peças. Em um diálogo com Amaral, o sargento diz que "tem uma pecinha aqui que eu preciso", ao identificar um veículo.

Outros diálogos

— Deixa eu dar uma olhada nessa Toro aqui. Ah, tô precisando bem de um farol — disse Coutinho ao identificar o veículo, que é registrado em São Paulo e pertence a um homem sem envolvimento na Operação Contenção.

Em seguida, outro militar questiona Coutinho: — Dessa? — disse, ao sinalizar o veículo. O sargento confirma.

A Corregedoria identificou que o militar também é proprietário de uma Fiat Toro, semelhante a que foi furtada.

Fuzil furtado

A denúncia também aponta que o sargento Diogo da Silva Souza foi flagrado desmontando um fuzil utilizado pelos alvos da operação em confronto com a PM. Após, ele colocou as peças em sua mochila.

Megaoperação

No início deste mês, a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro divulgou um relatório no qual denuncia violações de direitos humanos a partir de relatos de moradores e familiares.

Entre os relatos, familiares dizem que pessoas inocentes foram mortas ou presas e mulheres afirmaram que foram assediadas por policiais. A Ouvidoria Geral é um órgão externo à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.