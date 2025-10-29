Um dia após operação mais mortal da história, Complexo da Penha tem comércio fechado e medo entre moradores

O cotidiano da comunidade do Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, foi profundamente afetado pela megaoperação policial realizada na terça-feira (28). Pela manhã, a Praça São Lucas foi palco de uma das cenas mais impactantes do ano no país: corpos foram enfileirados após serem retirados de uma área de mata.

À tarde, os cadáveres não estavam mais lá, mas o movimento nas ruas era comparado ao de um domingo. O temor ainda predomina entre os moradores, dificultando a retomada da rotina.

— Lojas todas fechadas, mercados todos fechados, farmácias... e só famílias chorando, pessoas gritando, reconhecendo corpo aqui mesmo, passando constrangimento para poder enterrar seus entes queridos — relata o pastor Marcos Paulo, que atua na região.

— A maior parte das pessoas que mora na favela não é bandida. São trabalhadoras. Acordam 4h para trabalhar. A gente não está aqui por opção — acrescenta o religioso.

Após a operação, a ausência de representantes do Estado foi criticada por líderes comunitários, como o pastor Marcos Paulo:

— Você não vê ninguém do Estado, nenhum governador, nenhum prefeito. Você não vê projeto nenhum para melhorar a educação das crianças, saúde pública dentro das comunidades, infelizmente.

Moradores cobram investimentos em projetos de educação, saúde e geração de emprego, ressaltando que as ações do Estado costumam ser pontuais, ocorrendo apenas durante operações policiais ou em períodos eleitorais.