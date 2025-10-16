Segurança

Em Porto Alegre
Um ano depois, caso de mulher acusada de matar grávida para roubar bebê ainda não teve desfecho; entenda

Joseane de Oliveira Jardim, 42 anos, está presa em Guaíba pelo assasinato de Paula Janaína Ferreira Melo, em outubro do ano passado

Kathlyn Moreira

