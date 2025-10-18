Três homens morrem em confronto com a Brigada Militar em Rolante

Três armas apreendidas com o trio, que morreu em confronto. Brigada Militar / Divulgação

Três homens foram mortos em troca de tiros com a Brigada Militar na noite desta sexta-feira (17) em Rolante, no Vale do Paranhana. O trio estava em um veículo, que havia sido roubado em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. Três armas foram apreendidas na ação.

O confronto ocorreu na Estrada Linha Reichert, na área rural do município, nas proximidades da RS-239. Os três estavam em um HB20 e o tiroteio teria ocorrido quando eles avistaram duas viaturas da Força Tática da Brigada Militar.

Os policiais, que são do município de Taquara, estavam fazendo patrulhamento na área rural da cidade vizinha, em reforço à segurança. Conforme a BM, o condutor do veículo teria freado bruscamente ao avistar as guarnições e, por isso, os policiais suspeitaram e tentaram abordar o automóvel.

Neste momento, os três teriam atirado na direção de uma das viaturas. Um disparo atravessou o para-choque e furou o pneu do carro onde estavam os policiais. Durante o confronto, os três teriam tentado escapar e acabaram trocando tiros com a outra equipe da BM, na viatura que estava logo atrás.

Ainda segundo a BM, nenhum policial ficou ferido na ação. Dos três baleados, um deles morreu no local e os outros dois foram levados com ferimentos para atendimento, mas não resistiram.

O veículo usado pelo trio havia sido roubado em Sapucaia do Sul em 6 de outubro. Segundo a BM, o carro teve as placas adulteradas. Dentro do veículo, os policiais apreenderam três pistolas. Todas as armas são de calibre 9 milímetros, de uso restrito.