Segurança

Vale do Paranhana
Notícia

Três homens morrem em confronto com a Brigada Militar em Rolante

Confronto teria ocorrido quando ocupantes de um veículo roubado avistaram uma viatura da Brigada Militar

Gustavo Gossen

Leticia Mendes

