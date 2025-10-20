"Toda acusação nós respondemos com provas", afirma Cris Pereira sobre condenação por estupro de vulnerável

Humorista foi condenado em setembro pelo TJ. @ocrispereira via Instagram / Reprodução

O humorista Cris Pereira afirmou nesta segunda-feira (20), em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, que está confiante que conseguirá a absolvição ao recorrer da condenação por estupro de vulnerável, uma vez que "respondeu todas as acusações com provas".

— Eu acho tão incabível tudo que foi colocado e a forma como foi colocado, porque tudo que foi citado nós respondemos com provas, tudo. Toda acusação nós respondemos com provas — afirmou.

Em setembro, o humorista foi condenado, em segunda instância, a 18 anos, quatro meses e 15 dias de prisão por estupro de vulnerável. O caso teria ocorrido em 2021, quando a menina tinha três anos.

O processo corre em segredo de Justiça, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O artista havia sido absolvido em primeira instância, quando o processo tramitou na comarca de Estância Velha. Agora, após a decisão da segunda instância, a defesa entrou com recursos no Tribunal de Justiça (TJ) apontando omissões e contradições jurídicas — etapa preparatória para recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e para recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Como mostrou a colunista Andressa Xavier, a condenação da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça levou em conta laudos fornecidos pela família materna da vítima, feitos por profissionais contratados de forma particular. A decisão também desqualificou exames oficiais do Instituto-Geral de Perícias.

Durante a entrevista ao Timeline, Cris Pereira afirmou que colaborou durante todo o processo.