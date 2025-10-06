Dois homens morrem e cinco ficam feridos durante tiroteio em Porto Alegre

Dois homens morreram após terem sido atingidos durante um tiroteio no bairro Restinga, em Porto Alegre, neste domingo (5). Conforme a Polícia Civil, outros quatro ficaram feridos devido aos disparos e uma quinta pessoa acabou tendo fraturas e escoriações ao tentar sair do local.

A Brigada Militar (BM) foi acionada durante a tarde para atender a ocorrência. De acordo com a BM, os autores dos disparos estariam conduzindo um Renault Sandero de cor branca.

Leia Mais Sistema com IA ajuda a identificar ocorrências como assaltos e vandalismo em Porto Alegre; entenda como funciona

Conforme a BM, integrantes de duas organizações criminosas rivais teriam entrado em confronto na região por volta das 17h30min. Um motoboy de 22 anos que estava passando pelo local foi atingido por uma bala perdida, tendo sido atendido, mas morreu no hospital. Ainda segundo a BM, a outra vítima pertencia a um dos grupos envolvidos na ocorrência.