Segurança

Mediante fraude
Notícia

Técnicos de enfermagem são presos suspeitos de crime sexual contra paciente em Porto Alegre

Suspeitos teriam simulado um exame de toque na vítima, que estranhou o procedimento e relatou à equipe do hospital

Lisielle Zanchettin

