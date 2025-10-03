Técnicos de enfermagem são investigados por crime sexual contra paciente em hospital de Porto Alegre

Polícia afirma que o hospital afastou os técnicos. Diogo Zanatta / Especial

Dois técnicos de enfermagem estão sendo investigados por suspeita de crime sexual contra uma paciente em Porto Alegre. O caso teria acontecido durante o mês de julho no Hospital Ernesto Dornelles. Um inquérito foi aberto pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Capital para apurar possível violação sexual mediante fraude.

A vítima, uma mulher de 40 anos, estava internada no hospital após passar por uma cirurgia. Na ocasião, um dos profissionais entrou no quarto informando que iria realizar um exame pós-cirúrgico.

O homem teria simulado um exame de toque na região íntima da mulher, além de apalpar os seios e passar a mão na barriga da vítima.

Conforme a delegada responsável pelo caso, Thaís Dias Dequech, o técnico de enfermagem não trabalhava no andar de internação da vítima. O profissional teria tido ajuda de outro técnico para acessar o quarto onde a mulher estava internada. O colega também teria emprestado um estetoscópio. Os nomes deles não foram divulgados.

Após o ocorrido, a paciente questionou a atuação do profissional para o outro técnico de enfermagem. Segundo o relato da vítima à polícia, este homem teria ignorado a situação. A mulher decidiu então procurar o setor responsável pela enfermagem do hospital. O boletim de ocorrência foi aberto por um familiar da vítima e por um representante da instituição de saúde.

Em depoimento à polícia, o técnico de enfermagem afirmou que está sendo confundido e negou a realização dos atos libidinosos. Já o outro profissional disse que emprestou o instrumento.

— O suspeito usou de uma fraude para consentir o procedimento. A vítima foi enganada. Ele afirmou que o exame pós-cirúrgico deveria ser feito, quando, na verdade, o procedimento é realizado apenas por médicos. Já o outro técnico investigado facilitou o acesso até a vítima, passando informações pessoais e sobre a internação da paciente — explicou a delegada.

Ainda segundo a delegada, os dois técnicos foram desligados da instituição de saúde. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias. Procurado pela reportagem, o Hospital Ernesto Dornelles não quis se manifestar sobre a situação.

Profissionais podem ter registro profissional suspenso

Os dois técnicos investigados por suspeita de crime sexual foram denunciados ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS). O caso está sendo analisado e tramita em sigilo.

De acordo com o Coren, um processo ético poderá ser aberto contra os dois profissionais. Em situações desse tipo, a legislação prevê sanções que podem ir de advertência até a cassação do exercício da Enfermagem.

Em nota, o Conselho afirmou que seu compromisso é zelar pela ética profissional e pela proteção da sociedade.

Leia a nota na íntegra:

"O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS) informa que recebeu, em 27 de julho, a denúncia referente ao episódio envolvendo dois profissionais da categoria. Desde então, o caso está sendo analisado pelo Conselho e tramita em sigilo, conforme previsto nos procedimentos legais e ético-disciplinares.

A denúncia poderá resultar na abertura de processo ético, por meio do qual os profissionais serão julgados dentro do devido processo legal, com direito à ampla defesa e ao contraditório. Em situações desse tipo, a legislação prevê sanções que podem ir de advertência até a cassação do exercício da Enfermagem.