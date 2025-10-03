Segurança

Após cirurgia
Notícia

Técnicos de enfermagem são investigados por crime sexual contra paciente em hospital de Porto Alegre

Segundo a polícia, um dos profissionais simulou exame de toque na região íntima da vítima, além de apalpar os seios e passar a mão na barriga mulher 

Lisielle Zanchettin

