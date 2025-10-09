Segurança

Em Itapema
Notícia

Suspeito de furtar carro de luxo no RS é preso em Santa Catarina e alega que pegou o veículo emprestado, diz polícia

Modelo BMW 320i foi furtado em estacionamento no município de Santa Cruz do Sul

Zero Hora

