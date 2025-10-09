Suspeito de furtar carro de luxo no RS é preso em Santa Catarina e alega que pegou o veículo emprestado, diz polícia

Veículo foi furtado em estacionamento em Santa Cruz do Sul. Polícia Rodoviária Federal (PRF) / Divulgação

Uma BMW modelo 320i que havia sido furtada em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina, nesta quinta-feira (9). Um homem de 48 anos foi preso em flagrante.

Durante a abordagem às margens da BR-101, o suspeito alegou aos policiais rodoviárias que o veículo pertencia a um amigo seu. Ele argumentou que pegou o carro emprestado e iria devolver.

No entanto, ao verificarem o interior do veículo, os policiais encontraram roupas idênticas as que foram utilizadas pelo suspeito no momento do crime – registrado por câmeras de segurança do estacionamento onde estava, em Santa Cruz do Sul. O furto ocorreu horas antes da abordagem, segundo a PRF.

Em razão disso, o homem foi preso em flagrante por furto – crime com pena de um a quatro anos de reclusão prevista. Conforme a PRF, o carro será devolvido ao proprietário, no município do Vale do Rio Pardo.