Suspeito de assediar uma aluna, estagiário é demitido de escola em São Leopoldo

O homem de 26 anos está sendo investigado pela polícia. A vítima seria uma menina de 13 anos 

Lisielle Zanchettin

