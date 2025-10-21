Suspeito de assediar uma aluna, estagiário é demitido de escola em São Leopoldo

Reportagem de Zero Hora apurou que o caso aconteceu na Escola Municipal Maria Gusmão Britto. Alessandro Silva / Prefeitura Municipal de São Leopoldo

Um estagiário suspeito de assediar sexualmente uma aluna de uma escola de São Leopoldo está sendo investigado pela Polícia Civil. O homem, de 26 anos, foi demitido das funções pelo município.

O caso aconteceu na última sexta-feira (17), e o estagiário teve o desligamento comunicado pela prefeitura na segunda-feira (20).

O nome da instituição não foi divulgado, mas a reportagem de Zero Hora apurou que a situação ocorreu dentro da Escola Municipal Maria Gusmão Britto, no bairro Morro do Espelho.

A vítima é uma menina de 13 anos. O assédio teria acontecido em uma sala de aula do colégio. Segundo a delegada Michele Arigony, da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam) de São Leopoldo, a criança será encaminhada para avaliação psíquica. A Polícia Civil não repassou mais detalhes sobre a investigação.

Em nota, a prefeitura de São Leopoldo informou que a escola comunicou a situação à família da estudante, que registrou o boletim de ocorrência. O caso também foi encaminhado ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. A menina terá acolhimento psicológico e social pelo Núcleo de Enfrentamento à Violência Escolar do município.

Confira a nota da prefeitura de São Leopoldo na íntegra

A Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo (SMED) informa que tomou ciência, após o horário de expediente escolar, na sexta-feira, 17 de outubro de 2025, de uma suspeita de assédio ocorrida em uma escola da rede municipal.

Imediatamente, em conjunto com a equipe diretiva da escola, foram adotadas todas as medidas cabíveis. O suspeito, um estagiário, foi afastado de forma imediata do contato com os estudantes e desligado de suas funções nesta segunda-feira, 20 de outubro.

A escola comunicou a família da estudante, que registrou Boletim de Ocorrência. O caso foi encaminhado pela SMED ao Conselho Tutelar, e um relatório será entregue ainda hoje ao Ministério Público.

O Núcleo de Enfrentamento à Violência Escolar (NEVE) da SMED realizará o acolhimento psicológico e social da estudante.