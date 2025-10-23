Suspeita de explosivos em apartamento motiva retirada de moradores e isolamento de área em São Leopoldo

Uma suspeita de granadas em um apartamento motivou a retirada de moradores de um prédio e isolamento de uma quadra no centro de São Leopoldo, no Vale do Sinos, na noite de quarta-feira (22).

Segundo o 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), os policiais foram acionados para averiguar uma suspeita de violência doméstica em um prédio na Avenida Brasil. O síndico reportou ter desconfiado de uma discussão.

No imóvel, os brigadianos conversaram com o morador, de 52 anos, que estava sozinho no local. Ele relatou que o ruído tinha ocorrido na tentativa de destravar a porta com ferramentas.

Após autorização do homem, os servidores realizaram uma busca no interior do apartamento e encontraram duas granadas utilizadas para treinamento; elas estavam posicionadas em um armário, em meio a medicamentos.

Moradores do quinto e sexto andares foram retirados do local e a quadra foi isolada para o trabalho de especialistas em explosivos do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Brigada Militar. Por fim, os brigadianos constataram que os artefatos estavam inativos.

— Eram souvenirs do falecido pai do morador do apartamento, que era militar do Exército. Foi atestado que era um artefato de manejo – de treinamento, sem carga explosiva, sem risco – e um estojo de morteiro vazio, sem carga explosiva e sem risco também. Tudo se resumiu a um fato atípico para fins penais — disse o delegado Ayrton Figueiredo Martins Junior, que investiga o caso.