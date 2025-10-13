Segurança

Porto Alegre e região
Notícia

Suspeita de atuar como falsa psicóloga e atender crianças com TDAH e autismo é indiciada por estelionato

Polícia aponta que pelo menos 29 crianças e adolescentes foram vítimas da falsa profissional

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS