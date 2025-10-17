Sete pessoas são presas em Guaíba por envolvimento com tráfico de drogas e de armas

Operação Jericó teve como alvo um grupo criminoso baseado no bairro São Jorge, em Guaíba Polícia Civil de Guaíba / Divulgação

A Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam sete pessoas nesta sexta-feira (17) durante a operação Jericó, em Guaíba. A ação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas e de armas no bairro São Jorge.

Além dos sete presos, um mandado de prisão foi expedido contra um homem já dentro do sistema prisional. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Guaíba e um em Eldorado do Sul. Durante as diligências, os policiais apreenderam três pistolas – uma delas furtada em Santa Catarina –, três espingardas, munições, drogas como maconha e cocaína e um veículo utilizado pelos suspeitos.

Cachorros farejadores participaram da operação. Polícia Civil de Guaíba / Divulgação

Segundo a delegada Karoline Calegari, titular da DP de Guaíba, as investigações continuam para reunir provas contra outros integrantes já identificados do grupo e apreender mais armas e drogas.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Guaíba, com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento de Aviação (Dav), do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc) e da Brigada Militar.