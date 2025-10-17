Segurança

Operação Jericó
Notícia

Sete pessoas são presas em Guaíba por envolvimento com tráfico de drogas e de armas

Mobilização da Polícia Civil e Brigada Militar apreendeu pistolas, porções de maconha e cocaína, além de um veículo

Zero Hora

