Sete membros do Comando Vermelho morrem em confronto com a polícia no Ceará

Sete membros do Comando Vermelho (CV) morreram em confronto com a polícia em Canindé, no interior do Ceará, na madrugada desta sexta-feira (31). Com eles, os agentes apreenderam fuzis, pistolas, revólveres, granadas e um veículo. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o g1, integrantes da facção teriam ido ao local para tentar dominar o bairro Campinas, comandado pelo grupo rival do CV no município. Porém, eles depararam com policiais do Raio, do Cotar (Comando Tático Rural), da FT (Força Tática), da FT Rural e do Policiamento Ostensivo Geral.

Em uma publicação nas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, afirmou que nenhum policial ficou ferido e parabenizou a ação dos agentes: "Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará".

De acordo com Freitas, sete facções atuam no Ceará e disputam territórios para monopolizar a venda de drogas na região. A guerra entre os grupos é causa de 90% dos homicídios registrados no Estado.