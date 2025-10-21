Segurança

Vale do Sinos
Notícia

Servidor da prefeitura de Campo Bom é investigado por esquema criminoso ligado a alvarás de incêndio

Operação realizada nesta segunda-feira (20) cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do suspeito, na prefeitura e em uma empresa que seria ligada ao servidor

Júlia Ozorio

