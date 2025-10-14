Segurança

Seita em Viamão
Notícia

Em áudio obtido pela polícia, ex-moradora do Osho Rachana fala em destruir provas de crimes de "guru"; ouça

Gravação ajudou a embasar indiciamento de Adir Aliatti por 13 delitos, incluindo dois que teriam crianças como vítimas. Mulher que foi seguidora também relata violência contra gestantes

Pâmela Rubin Matge

