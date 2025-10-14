Em áudio obtido pela polícia, ex-moradora do Osho Rachana fala em destruir provas de crimes de "guru"; ouça

Adir Aliatti foi indiciado na última semana. Polícia Civil / Divulgação

Um áudio obtido pela polícia a partir do celular de uma moradora da comunidade Osho Rachana ajudou a Polícia Civil a embasar parte do indiciamento de Adir Aliatti, o "guru espiritual" que usava o nome Prem Milan. A gravação também indica que teria havido destruição de provas após tornar-se pública a investigação

Na gravação, uma mulher, que, segundo a polícia, seria uma seguidora de Milan, fala de um vídeo no qual o "guru" estaria com crianças em um motel e destaca a importância de apagar este arquivo.

— É bom a gente dar um jeito de descobrir onde está esse vídeo, que este vídeo é ruim, e ver exatamente o que é, mas realmente não é uma coisa legal o Milan estar no motel com crianças, né, em vista desse conteúdo do inquérito. Ele (pessoa não identificada) sugeriu até a gente formatar o celular do Milan, apagar tudo o que tem lá dentro — diz o áudio (ouça abaixo).

O vídeo a que ela se refere não foi recuperado pelo inquérito policial.

— Ele tentou ocultar provas dos crimes cometidos, não necessariamente da polícia, mas de toda e qualquer ação futura — afirmou a delegada que investigou o caso, Jeiselaure de Souza.

Segundo a delegada, o material subsidiou a investigação para indiciar Aliatti, na quinta-feira (9), por dois dos 13 crimes dos quais é suspeito:

satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente; e

exposição de criança ou adolescente a vexame ou constrangimento.

Veja lista dos 13 delitos atribuídos ao "guru" mais abaixo.

Além dele, os filhos André Blos Aliatti e Amanda Blos Aliatti respondem pelos mesmos delitos. O inquérito já está com o Ministério Público, que analisará o caso. As atividades no sítio em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, onde foi criada a comunidade Osho Rachana, foram encerradas.

Crianças e mulheres grávidas entre as vítimas

Humilhações, violência e negligência com crianças e mulheres grávidas são relatadas como comportamentos de Adir, por ex-integrantes da seita que ele liderou.

Um vídeo mostra o guru conversando com crianças sobre uma ida dos adultos a um bambuzal.

— Tu também (foi)? Tu tava atrapalhando o sexo básico deles? — Aliatti questiona uma delas, na gravação.

Com mães, as agressões seriam ainda mais severas do que com outras mulheres.

— Ele tinha um apreço especial na questão da agressão com as mães. Além de tortura psicológica muito forte com mulheres, tornar-se mãe na comunidade era o aval para todo tipo de agressão que se possa imaginar — conta uma vítima, que não quis ser identificada.

Primeiros relatos partiram de mulheres

Os primeiros relatos de supostos crimes cometidos na comunidade em Viamão, e que foram apresentados ao Ministério Público, começaram em 2022. Foi a coragem de mulheres que levou à investigação das práticas na Osho Rachana. Pouco tempo depois, 16 pessoas faziam parte de um grupo de WhatsApp para compartilhar histórias, e que foi ganhando adesões. Dezenas de áudios chegavam. Uma página em uma rede social foi criada, e os relatos passaram a se multiplicar.

Uma mulher, que viveu no sítio por três anos e meio e quis ter a identidade preservada, deu origem à primeira de uma série de denúncias. Hoje, aos 36 anos e vivendo longe do Rio Grande do Sul, ela acredita que a repercussão do caso pode alertar sobre seitas semelhantes, que travestem de "terapias" comportamentos criminosos e enganam seguidores:

— Eu não tenho mais estômago para relatar minhas cenas pessoais lá. Fui torturada psicologicamente e agredida fisicamente. Desde 2021, eu luto ativamente por esse inquérito. O que me moveu, para além do meu medo, a fazer a denúncia, foi o fato de eu nunca mais querer que ninguém passe pelo que eu passei.

Dificuldade para deixar a comunidade

A investigação, indiciamento e repercussão do caso têm encorajado vítimas a se manifestarem. Outra mulher, de 43 anos, que viveu por quase dois anos no sítio e o frequentou por sete, relata que só conseguiu se desvincular do local com a ajuda de ex-moradores:

— Ele ("guru") tem de ser preso e não lesar mais ninguém. Um amigo que morou lá durante anos, saiu antes, me procurou e estendeu a mão mostrando que eu não estava louca. Morar naquele lugar e ter sido manipulada durante tanto tempo me fez sentir impotente. Fiquei com sequelas e pânico. Lá, arrancavam todas as tuas verdades e te faziam duvidar da tua capacidade — conta.

A mesma mulher conta que presenciou agressões, como tapas na cara e puxões de cabelo. Nas "terapias", ela diz que traumas eram trazidos repetidamente, para que as pessoas continuassem fragilizadas, a fim de que mantivessem o vínculo com a comunidade.

Segundo a ex-moradora, a esperança de uma "cura" era vendida também, no sentido literal, como produto. Eram as chamadas "maratonas" de fim de semana, com "imersões bioenergéticas".

— Humilhava até fazer o que ele queria. Ele destruiu com o emocional e com sonhos de pessoas que acreditavam naquele lugar. No começo, era tudo muito atrativo: amigos, pessoas alegres, lugar focado em artes, dança, música e esporte. Mas quando você vai morar lá tudo muda. O objetivo era viver para construir o império do Adir e da família — afirma a mulher.

Procurado pela reportagem, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) informou que Aliatti cumpre as seguintes medidas cautelares:

proibição de aproximação e contato das vítimas e seus familiares, mantendo distância mínima de cem metros;

proibição de frequentar a Comunidade;

e suspensão de passaporte.

Não havendo, atualmente, "outras restrições à liberdade de locomoção dos investigados", segundo a Corte.

Adir e os filhos são suspeitos de desviar R$ 20 milhões e tiveram os bens bloqueados pela investigação. Eles chegaram a ser monitorados por tornozeleira eletrônica, mas, segundo o TJRS, o monitoramento foi revogado em 11 de junho.

Os supostos crimes foram revelados pela Operação Namastê, em dezembro de 2024. O nome da ofensiva partiu de um centro de meditação e terapias que funcionava na Cidade Baixa, em Porto Alegre. O estabelecimento, que seria usado como porta de entrada para a comunidade, está fechado.

No sítio em Viamão eram oferecidos pacotes de imersão que custavam entre R$ 8 mil e R$ 12 mil, e eram cobradas mensalidades de quem vivia no local. Além disso, a seita obtinha recursos por meio da venda de cadernos e agendas. Moradores da comunidade iam até para outros Estados — como Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais — para vender os materiais.

Conforme a polícia, Aliatti ainda faria empréstimos em nome de fiéis e teria se apossado de negócios, como uma padaria em Porto Alegre. O estabelecimento foi fechado após começarem as investigações.

As denúncias indicam que, na comunidade, teriam acontecido casos de discriminação racial e de gênero e diversas formas de tortura, além dos crimes financeiros. Ex-moradores relatam, ainda, práticas de suposta "cura gay".

Os 13 crimes apontados pela investigação

Associação Criminosa Tortura psicológica Crime contra a economia popular (pirâmide financeira) Redução à condição análoga à de escravo Estelionato Violência sexual mediante fraude Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente Exposição de criança ou adolescente a vexame ou constrangimento Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais; realização de procedimentos terapêuticos sem registro ou autorização sanitária Charlatanismo Curandeirismo Crime de impedimento à convivência familiar e social Injúria racial

Contrapontos

O advogado de Adir Aliatti divulgou a seguinte nota:

"A defesa irá se manifestar sobre teor de acusações, quando formalizadas, e provas apresentadas nos autos do processo, local adequado para justificações diante de imputações criminais."

A defesa de Amanda Aliatti se manifestou por meio de nota:

"As advogadas criminalistas Thais Constantin e Deise Dutra que representam Amanda Blos Aliatti, foram informadas pela imprensa sobre o indiciamento parcial da investigada. Até o presente momento, não foi possibilitado o acesso ao conteúdo do relatório investigativo, o que impede a defesa de formular qualquer manifestação. Com o devido conhecimento do documento formulado, disponibilizará então os seus apontamentos."

A defesa André Aliatti também se manifestou em um comunicado: