Em áudio obtido pela polícia, ex-moradora do Osho Rachana fala em destruir provas de crimes de "guru"; ouça

Um áudio obtido pela polícia a partir do celular de uma moradora da comunidade Osho Rachana ajudou a Polícia Civil a embasar parte do indiciamento de Adir Aliatti, o "guru espiritual" que usava o nome Prem Milan. A gravação também indica que teria havido destruição de provas após tornar-se pública a investigação
Na gravação, uma mulher, que, segundo a polícia, seria uma seguidora de Milan, fala de um vídeo no qual o "guru" estaria com crianças em um motel e destaca a importância de apagar este arquivo.
— É bom a gente dar um jeito de descobrir onde está esse vídeo, que este vídeo é ruim, e ver exatamente o que é, mas realmente não é uma coisa legal o Milan estar no motel com crianças, né, em vista desse conteúdo do inquérito. Ele (pessoa não identificada) sugeriu até a gente formatar o celular do Milan, apagar tudo o que tem lá dentro — diz o áudio (ouça abaixo).
O vídeo a que ela se refere não foi recuperado pelo inquérito policial.
— Ele tentou ocultar provas dos crimes cometidos, não necessariamente da polícia, mas de toda e qualquer ação futura — afirmou a delegada que investigou o caso, Jeiselaure de Souza.
Segundo a delegada, o material subsidiou a investigação para indiciar Aliatti, na quinta-feira (9), por dois dos 13 crimes dos quais é suspeito:
- satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente; e
- exposição de criança ou adolescente a vexame ou constrangimento.
- Veja lista dos 13 delitos atribuídos ao "guru" mais abaixo.
Além dele, os filhos André Blos Aliatti e Amanda Blos Aliatti respondem pelos mesmos delitos. O inquérito já está com o Ministério Público, que analisará o caso. As atividades no sítio em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, onde foi criada a comunidade Osho Rachana, foram encerradas.
Crianças e mulheres grávidas entre as vítimas
Humilhações, violência e negligência com crianças e mulheres grávidas são relatadas como comportamentos de Adir, por ex-integrantes da seita que ele liderou.
Um vídeo mostra o guru conversando com crianças sobre uma ida dos adultos a um bambuzal.
— Tu também (foi)? Tu tava atrapalhando o sexo básico deles? — Aliatti questiona uma delas, na gravação.
Com mães, as agressões seriam ainda mais severas do que com outras mulheres.
— Ele tinha um apreço especial na questão da agressão com as mães. Além de tortura psicológica muito forte com mulheres, tornar-se mãe na comunidade era o aval para todo tipo de agressão que se possa imaginar — conta uma vítima, que não quis ser identificada.
Primeiros relatos partiram de mulheres
Os primeiros relatos de supostos crimes cometidos na comunidade em Viamão, e que foram apresentados ao Ministério Público, começaram em 2022. Foi a coragem de mulheres que levou à investigação das práticas na Osho Rachana. Pouco tempo depois, 16 pessoas faziam parte de um grupo de WhatsApp para compartilhar histórias, e que foi ganhando adesões. Dezenas de áudios chegavam. Uma página em uma rede social foi criada, e os relatos passaram a se multiplicar.
Uma mulher, que viveu no sítio por três anos e meio e quis ter a identidade preservada, deu origem à primeira de uma série de denúncias. Hoje, aos 36 anos e vivendo longe do Rio Grande do Sul, ela acredita que a repercussão do caso pode alertar sobre seitas semelhantes, que travestem de "terapias" comportamentos criminosos e enganam seguidores:
— Eu não tenho mais estômago para relatar minhas cenas pessoais lá. Fui torturada psicologicamente e agredida fisicamente. Desde 2021, eu luto ativamente por esse inquérito. O que me moveu, para além do meu medo, a fazer a denúncia, foi o fato de eu nunca mais querer que ninguém passe pelo que eu passei.
Dificuldade para deixar a comunidade
A investigação, indiciamento e repercussão do caso têm encorajado vítimas a se manifestarem. Outra mulher, de 43 anos, que viveu por quase dois anos no sítio e o frequentou por sete, relata que só conseguiu se desvincular do local com a ajuda de ex-moradores:
— Ele ("guru") tem de ser preso e não lesar mais ninguém. Um amigo que morou lá durante anos, saiu antes, me procurou e estendeu a mão mostrando que eu não estava louca. Morar naquele lugar e ter sido manipulada durante tanto tempo me fez sentir impotente. Fiquei com sequelas e pânico. Lá, arrancavam todas as tuas verdades e te faziam duvidar da tua capacidade — conta.
A mesma mulher conta que presenciou agressões, como tapas na cara e puxões de cabelo. Nas "terapias", ela diz que traumas eram trazidos repetidamente, para que as pessoas continuassem fragilizadas, a fim de que mantivessem o vínculo com a comunidade.
Segundo a ex-moradora, a esperança de uma "cura" era vendida também, no sentido literal, como produto. Eram as chamadas "maratonas" de fim de semana, com "imersões bioenergéticas".
— Humilhava até fazer o que ele queria. Ele destruiu com o emocional e com sonhos de pessoas que acreditavam naquele lugar. No começo, era tudo muito atrativo: amigos, pessoas alegres, lugar focado em artes, dança, música e esporte. Mas quando você vai morar lá tudo muda. O objetivo era viver para construir o império do Adir e da família — afirma a mulher.
Procurado pela reportagem, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) informou que Aliatti cumpre as seguintes medidas cautelares:
- proibição de aproximação e contato das vítimas e seus familiares, mantendo distância mínima de cem metros;
- proibição de frequentar a Comunidade;
- e suspensão de passaporte.
Não havendo, atualmente, "outras restrições à liberdade de locomoção dos investigados", segundo a Corte.
Adir e os filhos são suspeitos de desviar R$ 20 milhões e tiveram os bens bloqueados pela investigação. Eles chegaram a ser monitorados por tornozeleira eletrônica, mas, segundo o TJRS, o monitoramento foi revogado em 11 de junho.
Os supostos crimes foram revelados pela Operação Namastê, em dezembro de 2024. O nome da ofensiva partiu de um centro de meditação e terapias que funcionava na Cidade Baixa, em Porto Alegre. O estabelecimento, que seria usado como porta de entrada para a comunidade, está fechado.
No sítio em Viamão eram oferecidos pacotes de imersão que custavam entre R$ 8 mil e R$ 12 mil, e eram cobradas mensalidades de quem vivia no local. Além disso, a seita obtinha recursos por meio da venda de cadernos e agendas. Moradores da comunidade iam até para outros Estados — como Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais — para vender os materiais.
Conforme a polícia, Aliatti ainda faria empréstimos em nome de fiéis e teria se apossado de negócios, como uma padaria em Porto Alegre. O estabelecimento foi fechado após começarem as investigações.
As denúncias indicam que, na comunidade, teriam acontecido casos de discriminação racial e de gênero e diversas formas de tortura, além dos crimes financeiros. Ex-moradores relatam, ainda, práticas de suposta "cura gay".
Os 13 crimes apontados pela investigação
- Associação Criminosa
- Tortura psicológica
- Crime contra a economia popular (pirâmide financeira)
- Redução à condição análoga à de escravo
- Estelionato
- Violência sexual mediante fraude
- Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente
- Exposição de criança ou adolescente a vexame ou constrangimento
- Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais; realização de procedimentos terapêuticos sem registro ou autorização sanitária
- Charlatanismo
- Curandeirismo
- Crime de impedimento à convivência familiar e social
- Injúria racial
Contrapontos
O advogado de Adir Aliatti divulgou a seguinte nota:
"A defesa irá se manifestar sobre teor de acusações, quando formalizadas, e provas apresentadas nos autos do processo, local adequado para justificações diante de imputações criminais."
A defesa de Amanda Aliatti se manifestou por meio de nota:
"As advogadas criminalistas Thais Constantin e Deise Dutra que representam Amanda Blos Aliatti, foram informadas pela imprensa sobre o indiciamento parcial da investigada. Até o presente momento, não foi possibilitado o acesso ao conteúdo do relatório investigativo, o que impede a defesa de formular qualquer manifestação. Com o devido conhecimento do documento formulado, disponibilizará então os seus apontamentos."
A defesa André Aliatti também se manifestou em um comunicado:
"O advogado Guilherme Boes informa que teve acesso, no final da tarde de quinta-feira (9), ao relatório parcial do inquérito policial conduzido pela autoridade responsável. A conclusão apresentada até o momento pela delegada responsável é parcial e, por essa razão, não permite à defesa o acesso integral à totalidade das conclusões do inquérito, tampouco às provas que foram reunidas durante a investigação. A defesa reitera seu compromisso com a transparência e o devido processo legal, e aguarda a disponibilização completa dos elementos probatórios para que possa exercer plenamente o direito à ampla defesa e ao contraditório. Novas informações serão prestadas assim que houver avanço na tramitação do procedimento investigativo."