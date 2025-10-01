Segurança

Discriminação
Notícia

Seis pessoas são indiciadas por homofobia contra atual Conselheira de Estado da Cultura do RS

Ofensas ocorreram em 2019, em comentários pelas redes sociais, após homenagem em CTG de Mata; investigação identificou autores dos comentários

Tayline Manganeli

