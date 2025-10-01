Seis pessoas são indiciadas por homofobia contra atual Conselheira de Estado da Cultura do RS

Gabriella Meindrad foi alvo de comentários ofensivos nas redes sociais em 2019. Arquivo pessoal / Gabriella Meindrad

Seis pessoas foram indiciadas por crime de homofobia contra a atual Conselheira de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e Diretora de Projetos do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Gabriella Meindrad. O caso ocorreu em 2019, com comentários ofensivos em redes sociais direcionados à vítima, em razão de uma homenagem prestada a ela em um Centro de Tradições Gaúchas (CTG) de Mata, na Região Central.

A investigação, iniciada no mesmo ano, foi concluída nesta semana e o inquérito foi remetido ao Ministério Público.

Segundo a delegada Débora Dias, titular da Delegacia de Polícia de Proteção à Pessoa Idosa e Combate à Intolerância de Santa Maria, os indiciados são cinco homens e uma mulher, com idades entre 40 e 61 anos, residentes em cinco cidades do RS e no Distrito Federal. O caso, considerado complexo pela delegacia, demandou de investigação profunda para se chegar aos proprietários dos perfis.

— O que nós temos não é uma simples expressão de opinião, nós temos a exteriorização do preconceito, que é discriminatório, incitando crimes e aumentando o ódio, não somente contra essa vítima direta, mas contra toda a comunidade LGBT — afirmou a delegada.

A Polícia Civil não divulga os nomes dos indiciados, por se tratar de um caso sob segredo de Justiça. No entanto, Zero Hora apurou que os suspeitos são:

Cristiano Sgorla, 43 anos, de Caxias do Sul (RS)

Eliane Machado Costa, 41 anos, de Garibaldi (RS)

Gesiel de Vargas Carvalho, 40 anos, de Sapiranga (RS)

Joel Soares Lima, 58 anos, de Brasília (DF)

Rony Pilar Cavalli, 55 anos, de Santa Maria (RS)

Rubens de Almeida Oliveira, 61 anos, de Bagé (RS)

Uma sétima pessoa, de 45 anos, também era investigada, mas faleceu no curso do inquérito.

Por lei, atos de homofobia são enquadrados como crime de racismo ou injúria racial, com penas que variam entre reclusão de 2 a 5 anos mais pagamento de multa.

Homenagem no CTG

Gabriella nasceu com características masculinas e com 15 anos, foi 2º Peão da 10ª Região Tradicionalista. A cerimônia de reconhecimento, que a homenageou enquanto prenda, ocorreu sete anos após a transição de gênero, durante um concurso de prendas e peões regionais, no CTG Cancela da Tradição, em Mata. O fato foi compartilhado em redes sociais, especialmente de veículos de mídia. Foi quando foram postados comentários com as ofensas contra Gabriella.

O que diz a vítima

Em nota, Gabriella Meindrad, que também é advogada, diz que o trabalho da Polícia Civil foi exemplar e que o indiciamento representa um passo fundamental para demonstrar que crimes de ódio, sobretudo contra pessoas trans, não devem ficar impunes.

Confira a nota na íntegra:

"Recebo com esperança a notícia do indiciamento de seis pessoas por ataques LGBTfóbicos, racistas e ameaças direcionadas a mim em 2019, após uma homenagem recebida em um CTG na cidade de Mata. Esse é um passo fundamental para demonstrar que crimes de ódio não podem e não devem ficar impunes.

Destaco o trabalho da Delegacia de Combate à Intolerância de Santa Maria, que, mesmo diante de dificuldades na investigação, conduziu de forma exemplar este processo, possibilitando que agora os responsáveis sejam judicialmente responsabilizados por seus atos. Essa atuação demonstra a importância de termos instituições fortes e comprometidas no enfrentamento à intolerância.

É necessário reforçar que ninguém tem o direito de promover violência e ódio, sobretudo contra pessoas trans, que infelizmente ainda ocupam o topo das estatísticas de homicídios no Brasil. Este caso precisa servir de exemplo, reafirmando que a lei existe para proteger todas as pessoas e que a intolerância não terá espaço em nossa sociedade.

Como advogada e militante, reafirmo meu compromisso em seguir atuando de forma incansável na defesa da igualdade, do respeito e da dignidade, combatendo todo tipo de discriminação e preconceito. Minha luta é pela justiça, pela vida e por um futuro onde possamos viver em segurança e liberdade.

São Vicente do Sul, 30 de setembro de 2025."

Contrapontos

A defesa de Rony Pilar Cavalli e Rubens de Almeida Oliveira, exercida no inquérito pelo advogado Marcelo Arigony, afirmou, em nota, que discorda do indiciamento: "O tema vem passando por avanços legislativos, discussões juros prudenciais, o que no nosso entender fragiliza um pouco a tipicidade penal nesse caso. Seguiremos agora atentos, verificando a posição que será tomada pelo Ministério Público”.

A defesa de Cristiano Sgorla, exercida pelo advogado Rafael Tissot, informou que ainda não teve acesso ao inquérito, e por isso, não irá se manifestar no momento.

Zero Hora segue tentando contato com as defesas dos demais indiciados. O espaço está aberto para manifestações.

