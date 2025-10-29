Secretário da PM do Rio diz que câmeras corporais não registraram toda a megaoperação: "As gravações foram interrompidas"

Ação deixou pelo menos 121 pessoas mortas. MAURO PIMENTEL / AFP

O secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Marcelo de Menezes, afirmou que as câmeras corporais dos agentes não registraram toda a megaoperação, que resultou na morte de pelo menos 121 pessoas.

Ele explicou, durante entrevista coletiva com a cúpula de segurança do Estado, que as baterias dos aparelhos duram cerca de 12 horas e não houve a possibilidade de substituição durante a ação.

— As baterias duram cerca de 12 horas. Mas começamos a nos reunir às 3h de terça-feira. As nossas tropas começaram a se movimentar às 5h. É preciso considerar que, em algum momento, há a substituição dessas baterias quando o policiamento ostensivo está em andamento. Diante do cenário em que os policiais atuavam na operação, certamente, em determinado momento, as baterias se esgotaram, e as gravações foram interrompidas. Não houve oportunidade de chegar até os policiais. Como houve forte confronto, isso impediu que as baterias fossem substituídas — afirmou Menezes.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta quarta-feira (29), que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, envie informações sobre a ação.

Em abril, o STF validou um conjunto de regras, chamado de ADPF das Favelas, que define como devem ser feitas as operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro, incluindo o uso de câmeras corporais e nas viaturas.

Conforme o secretário, todas as premissas definidas na ADPF das Favelas foram cumpridas, e as imagens captadas pelas câmeras serão disponibilizadas às autoridades.

Como foi a operação?

Durante a coletiva, os secretários explicaram o planejamento da megaoperação e a distribuição das tropas.

O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro destacou que foi realizado um trabalho de inteligência e que a investigação durou cerca de um ano. Houve um planejamento "muito minucioso" de como deveria ser a entrada dos policiais na região, afirmou.

O secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Marcelo de Menezes, destacou que o diferencial da operação foi a incursão de tropas na área da Serra da Misericórdia, região de mata entre os dois complexos, criando o que chamou de "Muro do Bope".





Entenda, ponto a ponto, os números da megaoperação do Rio de Janeiro:

O governo havia informado, em balanço divulgado na terça-feira (28), que havia 64 mortos , sendo que quatro eram policiais civis e militares

, sendo que quatro eram policiais civis e militares Na manhã desta quarta (29), o governador Cláudio Castro confirmou em coletiva 58 mortos : desses, 54 eram criminosos e quatro policiais. Castro não esclareceu por que o número do balanço de terça foi alterado

: desses, 54 eram criminosos e quatro policiais. Castro não esclareceu por que o número do balanço de terça foi alterado Já a cúpula da segurança do RJ e do governo do Estado afirma que são 121 mortos: quatro policiais e 117 suspeitos

Moradores afirmam ter encontrado 74 mortos na mata. Os corpos foram levados para uma praça na Penha. Secretário da Polícia Civil fala em "63 corpos achados na mata"

Haverá uma perícia para ver se há relação entre essas mortes e a operação

Sobre as prisões, o delegado Felipe Curi disse que foram 113 presos, sendo 33 de outros Estados, como Amazonas, Ceará, Pará e Pernambuco