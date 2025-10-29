Segurança

Operação letal
Notícia

Secretário da PM do Rio diz que câmeras corporais não registraram toda a megaoperação: "As gravações foram interrompidas"

Marcelo de Menezes afirmou que todas as premissas definidas na ADPF das Favelas foram cumpridas, e as imagens captadas pelas câmeras serão disponibilizadas às autoridades

Zero Hora

